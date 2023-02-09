لجنة تحكيم الدوم تشيد بعزف المتسابقة أشرقت زين العابدين

قالت أشرقت زين العابدين، متسابقة الدوم، من القاهرة، في عزف الطبلة، إنه شيء عادي أن تكون فتاة وتعزف طبلة، لافتة إلى أن الطبلة آلة عريقة ولها تاريخ كبير لا تقتصرعلى الرجال فقط.

أشرقت زين العابدين

وأضافت أشرقت زين العابدين، خلال مشاركتها ببرنامج “الدوم”، المذاع عبر فضائية dmc، أنها تبلغ من العمر 21 سنة، وتدرس بكلية الآداب جامعة عين شمس، متابعة: "حبي للطلبة يعرضني لانتقادات كثيرة، لكن التعليقات السلبية لم تكن تضعفني، ولكن على العكس كانت تقويني، وتجعلني أصمم أكثر أن أغير بفني من عقول الناس، وأسمع العالم كله صوت طبلتي".

وأوضحت أنها عرضت حفلات في مصر وخارجها، لافتة إلى أن حفلاتها داخل مصر كانت على مسرح بدار الأوبرا المصرية، معقبة: "شاركت في الدوم لأنه العام الأول الذي يكون به عزف، فرصة جديدة أن نعرف ماهية لجنة التحكيم، وهو شيء جيد لنا بأن نشارك في مسابقة كبيرة مثل هذه".

وأشادت لجنة تحكيم الدوم بعزف المتسابقة، التي أعربت عن توترها، قائلة:"كنت متوترة جدا لأن اللجنة كانت من أساتذة كبار جدا".

وتشكلت لجنة العزف الموسيقى من الفنان ماجد سرور، والفنان طارق فؤاد، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيى الموجى.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.