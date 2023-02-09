يستعرض لكم «الدستور» مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-2-2023 فى جميع البطولات والقنوات الناقلة، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات مع صباح كل يوم، إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد أسوان وتقام في تمام الساعة 2:45، وتذاع عبر أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم فى كأس فرنسا

لوريان ضد لانس وتقام في تمام الساعة 10:00مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الباطن ضد الشباب وتقام في تمام الساعة 3:00 عصرًا، وتذاع عبرSSC1 SD

التعاون ضد الفتح وتقام في تمام الساعة 5:00 مساءً، وتذاع عبر SSC EXTRA 1 HD

الوحدة ضد النصر وتقام في تمام السعة 7:30، وتذاع عبرSSC1 SD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

إستوريل برايا ضد بوافيستا وتقام في تمام الساعة 8:00 مساءً