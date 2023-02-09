أنشيلوتى: علينا أن نرتاح.. وبنزيما وميليتاو يلحقان بريال مدريد فى المغرب

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن ارتياحه لوصول فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى الراحة قبل مواجهة الهلال السعودي في النهائي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "وصلنا بحماس كبير للعب النهائي، ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "نحن متحمسون للعب النهائي ومهتمون بشأن القيام بذلك بشكل جيد، علينا أن نرتاح، ليس لدينا الكثير من الوقت لكن علينا أن نرتاح جيداً لنحاول الفوز".

وأردف: "بنزيما وميليتاو سيسافران إلى الرباط غدًا، أما كورتوا فالهدف هو أن يُشارك في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني".

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة رجل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وظفر فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل الهدف الأول، وتسبب في التحصل على ركلة جزاء والتي أهدرها لوكا مودريتش في النهاية.

سجل رباعية ريال مدريد فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي ورودريجو وأودوريزولا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

ويلتقي الأهلي مع فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.