على معلول: كنا نطمع فى الفوز.. واستقبلنا هدفين فى نهاية المباراة بسبب الإرهاق

أبدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه الشديد عقب خسارة المارد الأحمر أمام ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال معلول في تصريحات عقب المباراة "قدمنا مباراة كبيرة باستثناء الدقائق الأخيرة التي غاب عنا التركيز فيها".

وأضاف: "كنا نطمع في الفوز في الدقائق الأخيرة لكننا استقبلنا هدفين في الوقت بدلًا من الضائع بسبب الإرهاق".

وكان علي معلول قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي.