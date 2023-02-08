إزالة وإيقاف 6 حالات تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا
واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود، نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها علي الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.
وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، ترأس تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة حملة رافقه خلالها عرفات عبدالله نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعلى ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها لإزالة حالة تعد بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.
وأكد رئيس المركز ضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي شمال مدينة المنيا رصد اليوم حالة تعدي لبناء مخالف دون ترخيص وتم إيقافه وتمت الإزالة الفورية له وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
جاء ذلك بحضور محمود ثابت نائب رئيس المركز ومهندسي حي شمال المدينة وتم رفع الإشغالات المتواجدة أمام المحال التجارية والمقاهي، وتم إنذار عربات الكارو المتواجدة بنطاق حي شمال المدينة حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ومنعا للتكدسات المرورية للمواطنين والسيارات.
أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار ضرورة المحافظة على أراضي أملاك الدولة من التعديات قام هاني الخولي نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار يرافقه عبدالله ربيع رئيس قرية بني صامت ومسئولي الأملاك بالمركز والقرية بجولة ميدانية لمتابعة املاك الدولة بمجلس قروى بني صامت بالظهير الصحراوي الشرقى، وذلك لرصد أى حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم ايقاف حالة تعد بقرية السلام الجديدة على أرض أملاك دولة على مساحة ٢٠ فدانا، مؤكدا استمرار الحملات بشكل مستمر للتصدى لكافة التعديات ولكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة حيال ذلك.
كما قام هاني الخولي نائب رئيس المركز بإيقاف حالة تعد ببناء مخالف لدور ثاني علوي بشارع العاشر من رمضان بطريق أبوحرب، وتم التحفظ على المعدات الموجود في الموقع وقام حى جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف بطريق المقابر وتم فك الشدة الخشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بأبوجرج قامت بإيقاف حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمرانى بقرية أبوجرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.