الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: استخراج 4 أطفال أحياء من تحت الأنقاض بتركيا

تحت الأنقاض
تحت الأنقاض

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس التركي أعلن عن أن عدد القتلى جراء زلزال أمس تجاوز حتى الآن أكثر من 9 آلاف قتيل تحت الأنقاض، كما وصل عدد المصابين والجرحى إلى 52 ألف مواطن، وأكثر من 6 آلاف منزل مهدم.

قتلى زلزال تركيا

وأكد عمر أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عدد القتلى والمصابين أكثر بكثير من الرقم الذي تم الإعلان عنه من قبل السلطة التركية، حيث يوجد الكثير من المباني التي يوجد أسفلها الكثير من المواطنين.

ما زال البحث مستمرًا 

وأضاف في حديثه، أنه قبل قليل تم خروج أربعة أطفال من تحت الأنقاض، وهذه الحالات الحية تعطي الأمل الأكبر لفرق الإنقاذ في مواصلة عمليات البحث عن المواطنين.

عمر أحمد الأنقاض التركية مساء دى ام سى دي ام سي مرراسل القاهرة الأخبارية

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