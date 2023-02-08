تدريب 600 من طب أسرة السويس على ميكنة الخدمات الصحية (صور)

واصلت مديرية الصحة بالسويس، فعاليات تدريب العاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة على أنظمة تشغيل HIS بقيادة المهندس عمرو جاد الله، مدير مشروع الرعاية الصحية الرقمية، وتحت إشراف اللواء هشام شندي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس وتحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوين وكيل وزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة أن التدريب يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة 2030 للتحول الرقمي وإستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية في ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل المزمع انطلاق تشغيلها قريباً بمحافظة السويس.

وأشار إلى أن التدريب يستهدف تدريب أكثر من 600 متدرب على استراتيجيات تطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية بوحدات ومراكز طب الأسرة، لافتًا إلي أن التدريب قد استهلت فاعلياته خلال الفترة من 19 يناير حتى 6 فبراير 2023 كمرحلة أولى بقاعات التدريب، فيما تتواصل فاعليات التدريب على رأس العمل داخل الوحدات والمراكز، وذلك بدعم واهتمام اللواء أ. ح. عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

واستهدف التدريب تدريب موظفي مكاتب الاستقبال والدخول والتمريض والأطباء والصيادلة بوحدات ومراكز طب الأسرة، علي ميكنة نظام تشغيل الخدمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية «HIS» والذي يخدم بدوره "دورة حركة المريض داخل المؤسسة الطبية".

وتيسير حصولهم على الخدمات بسهولة من خلال الربط بين جميع الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية التابعة للرعاية الصحية، بما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى وتاريخهم المرضي في سجل طبي إلكتروني، بما يعزز قوة وفاعلية المنظومة الصحية الجديدة.

جاء التدريب بمشاركة الدكتورة منار منصور، والدكتورة شيرين الشيال، إدارة التحول الرقمي بـ «الهيئة العامة للرعاية الصحية» ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الصحة وفريق التحول الرقمي بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس بقيادة المهندس منير عزب.