الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. ماكرون يستقبل زيلينسكي وشولتس لبحث سبل دعم أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء في باريس بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس، من أجل "تأكيد" "الدعم الثابت" لأوكرانيا، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وسيتحدث الزعماء الثلاثة للصحافة قبل تناول العشاء خلف أبواب مغلقة في القصر الرئاسي، على حسب ما جاءت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "ستكون هذه فرصة لإعادة تأكيد الدعم الثابت من فرنسا وأوروبا لأوكرانيا، ومواصلة التنسيق الوثيق الذي يجعل من الممكن الاستجابة بفاعلية وكفاءة للاحتياجات التي عبّرت عنها كييف".

زيلينسكي ينهى زيارته إلى لندن

وسيصل الرئيس الأوكراني من لندن التي زارها الأربعاء في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في بلاده قبل نحو عام.

من جهته، أكد المتحدث باسم أولاف شولتس لوكالة فرانس برس مشاركة المستشار في العشاء الباريسي. وقال شتيفن هيبرشترايت "نتوجه اليوم إلى باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون. ومن هناك سنواصل رحلتنا إلى بروكسل".

وهذه أول جولة أوروبية لزيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام في 24 شباط/فبراير 2022.

في ديسمبر حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

لكن زيارته إلى العاصمة الفرنسية لن تشهد إلقاءه خطابا أمام البرلمان، كما كان الحال في واشنطن ولندن، وكما يبدو مخططا أمام النواب الأوروبيين في بروكسل.

ايمانويل ماكرون الأوكراني المستشار الألماني العشاء

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وائل لطفي

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