الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذى بحضور أعضاء النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس د.طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ علي عبدالستار السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

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بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ بالسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن باعتبار أن مجلس اليوم هو المجلس الأول بعد توليهم المنصب، كما شدد على أهمية متابعة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والشركات لكافة المشروعات كل في نطاقه، وذلك للوقوف على المتعثر منها ومعرفة أسباب تعثره وتوقف العمل به، والتواصل مع الجهات المعنية للإسراع من نهو هذه المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية، الاستثمارية والرصف.

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وشدد المحافظ على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو أية تغييرات مكانية جديدة وإزالتها فوراً في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح نهائيًا بأية تعديات جديدة.

وكلف رحمي رؤساء المراكز والمدن ببحث القرى التي تحتاج إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وهي تعد خطوة مهمة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت.

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ووافق المجلس على تنفيذ مدرسة مسرات عبدالحميد غازي للتعليم أساسي على قطعة أرض بمساحة 896,61 م2 بقرية كفر غازي التابعة للوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتى، كما وافق على طلب تبرع بمساحة (525م2) بحوض داير الناحية بقرية إخشا التابعة للوحدة محلية بأبوالغر مركز ومدينة كفر الزيات لاستكمال فصول معهد فتيات إعدادي بالجهة الغربية للمعهد الابتدائي بعد فحصه.

محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذي بحضور نواب الشعب اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة إجتماع المجلس التنفيذي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السكرتير العام المساعد المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجي المتنقل

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وائل لطفي

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