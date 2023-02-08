الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

تظلم الصف الأول الثانوي 2023.. ضوابط وزارة التربية والتعليم

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

تظلم الصف الأول الثانوي 2023.. يتساءل طلاب صفوف النقل بالثانوى العام فى محافظات مصر المختلفة، عن خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بعد ظهور النتائج فى المدارس.

خطوات التظلم على نتيجة لصف الأول الثانوي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم، موضحة خطوات التظلم على نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى على النحو الآتي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها".

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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وأكدت مديرية تعليم الجيزة أن جميع المدارس ستعلن كشوف النتائج للطلاب سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، مشيرة أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

وأوضحت المديرية أن طلاب صفوف النقل بالثانوى العام يمكنهم التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية، مشيرة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 40 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

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