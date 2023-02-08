إحباط محاولة لتهريب 203 ألف جنيه عبر مطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى من إحباط محاولة لتهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنه 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اوزبكستان على رحلة طائرة “فلاى إيجبت” رقم ft402 القادمة من طشقند، اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك فى راكب اوزبكستاني يجر بيده حقيبة جرار ويحمل على كتفه حقيبه هاند باج علي كتفه محاولا المرور من خلال صالة الوصول.

وبسؤاله عما اذا كان يرغب فى الإفصاح عن بضائع أو اشياء للجمارك اجاب بالنفي ونظرا لارتباكه طلب منه وضع الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق وحمد الحميلي مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات معتمه منتظمه تشبه اوراق النقد .

وبالعرض علي أحمد سليم مدير جمرك مطار شرم الشيخ الدولي قام بتكليف يوسف محمود وعبد اللطيف الحسيني ومحمد رمضان بحضور محمد موسى مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد فاروق فتبين وجود 203 ألف جينه مصري داخل الحقيبة الهاند باج .

وقام بالعد والتحريز عبد اللطيف الحسيني ويوسف محمود وهاني نادى ومحمد عاصم .

وقرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنه 2023 بعد العرض على الأستاذ سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .