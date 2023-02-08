«إياتا»: 7 توجيهات جديدة لشركات الطيران لتحسين تجربة سفر ذوى الإعاقة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن توجيهات جديدة لمساعدة شركات الطيران ووكلاء السفر مع وسائل النقل بأمان وكفاءة وتحسين تجربة السفر للركاب ذوي الإعاقة.

يعد توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة وكريمة للركاب ذوي الإعاقة من أولويات شركات الطيران التي تم تعزيزها بموجب قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال الاجتماع العام السنوي الـ75 للاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 2019.

وقال نيك كرين ، النائب الأول في اتحاد النقل الجوي الدولي رئيس العمليات والسلامة والأمن، إن الإرشادات الجديدة تشمل: