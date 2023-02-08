الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إياتا»: 7 توجيهات جديدة لشركات الطيران لتحسين تجربة سفر ذوى الإعاقة

IATA
IATA

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن توجيهات جديدة لمساعدة شركات الطيران ووكلاء السفر مع وسائل النقل بأمان وكفاءة وتحسين تجربة السفر للركاب ذوي الإعاقة.

يعد توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة وكريمة للركاب ذوي الإعاقة من أولويات شركات الطيران التي تم تعزيزها بموجب قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال الاجتماع العام السنوي الـ75 للاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 2019. 

وقال نيك كرين ، النائب الأول في اتحاد النقل الجوي الدولي رئيس العمليات والسلامة والأمن، إن الإرشادات الجديدة تشمل: 

  • عمليات أفضل للحجز وتبادل المعلومات، بما في ذلك استخدام رموز طلب الخدمة الخاصة (SSR) ومتطلبات اسمالركاب (PNR) لإعطاء معلومات مسبقة عن مواصفات وسائل المساعدة على التنقل
  • توصية لإنشاء علامة إلكترونية للمساعدة في التنقل، ومثبتة في أداة المساعدة على التنقل وتحتوي على معلومات تقنية تساعد شركات الطيران والعاملين على الأرض في نقل المساعدات بأمان
  • نصائح لشركات الطيران بشأن تطوير مجموعة أدوات اتصالات للتعامل مع الركاب ذوي الإعاقة ، بما في ذلك منطقة موقع ويب محددة بإشارات واضحة ويمكن الوصول إليها.
  • أفضل الممارسات لتحميل وتجميع وإرجاع الوسائل المساعدة على الحركة.
  • توصية بتدريب العاملين المتخصصين في المنحدرات ونشرهم للتعامل مع الوسائل المساعدة على الحركة.
  • إرشادات حول كيفية حل الحالات التي تتلف فيها الوسائل المساعدة على الحركة بشكل صحيح.
  • تدريب منقح ومحسّن لمناولي الأرض وموظفي الخطوط الجوية.
     
ذوي الإعاقة الاعاقة الإياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA شركات الطيران ممثلين من مجتمع الإعاقة

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