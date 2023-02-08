الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي: أشرف بكوني مصريًا وأعيش عصر الرئيس السيسي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضرب بيد من حديد بالأفعال لا بالأقوال وبالأعمال لا بالتصريحات بفضل الله عزو وجل.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس يثبت كل يوم أنه عند حسن ظننا به في تدخله المناسب يتصل برؤساء الدول المعنية ويواسي ويعرض المساعدات ويقوم بالفعل بإرسال طائرات محملة بالمساعدات بكل أنواعها لهذه الدول، وهذا تحرك إيجابي عظيم يثبت أن مصر لا تنسى دورها الريادي مهما كانت التحديات التي تواجهها.

وتابع أن هناك دول كبرى وعظمى ولديها إمكانيات اقتصادية فوق الخيال تخلت عنهم هذا هو العالم الراقي، مؤكدًا أنه يشرف بكونه مصريًا ويعيش عصر الرئيس السيسي الذي أثبت أن الذي يقود هذه الدولة لابد أن يقودها بأخلاقيات مصر الغالية.

خالد الجندي عبدالفتاح السيسي يعيش عصر مصريا المساعدات دورها الريادي التحديات

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