الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف» بطنطا

المهندس ناصر حسن،
المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" والتي يتم تنفيذها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، حسن الشيخ، مترجم لغة الإشارة لأبنائنا ذوي الهمم، وأعضاء ومشرفي التربية الخاصة بالمديرية والإدارة والمدرسة.

وأشاد "حسن" بفعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً خلال إجازة منتصف العام، بداية من يوم الأحد الخامس من فبراير الجاري، وحتى التاسع من نفس الشهر، والتي تضم الإعاقات الثلاث السمعي والبصري والفكري، وطلاب الدمج، بالإضافة إلى طلاب التعليم العام، وتهتم بإظهار قدرات أبنائنا من ذوي الهمم، وكيف يتحقق الدمج الاجتماعي بين جميع فئات الطلاب، وليس الأكاديمي فقط.

ويُعد الهدف الأساسي من تفعيل مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" تنفيذ الأنشطة الطلابية لأبنائنا من ذوي الهمم، وتحقيق التكيف والدمج الاجتماعي، وتنفيذ معسكرات الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام، والتي تضم العديد من الفعاليات، كتنفيذ رحلة داخلية داخل مدينة طنطا، لزيارة معالمها، والعودة للمعسكر لاستكمال الأنشطة المختلفة، كالأنشطة الرياضية والموسيقية والتربية الفنية، والمسرح والمكتبة، وجميع الأنشطة التي تهتم بإبراز مواهب الطلاب ذوي الهمم.

وفي نهاية الزيارة، قدم وكيل الوزارة الشكر، لجميع المشرفين والقائمين على تنفيذ المبادرة، والمعسكر والأنشطة الطلابية المتنوعة، وظهورها بالشكل المتميز اللائق، متمنياً لجميع أبنائنا قضاء إجازة سعيدة يملؤها النشاط والبهجة والسرور.

كما شهد حسن، لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،
المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،
المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،
المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،
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إدارة شرق طنطا تعليم الغربية يشهد فعاليات مبادرة رفقاء قادرون بإختلاف بطنطا الأمل للصم وضعاف السمع الثانوية العامة التعليم بالغربيه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

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