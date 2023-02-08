الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«حجازى» يوجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس

الاجتماع
الاجتماع

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التوجيهات لكل مديريات التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

وعقد الدكتور رضا حجازى، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدارات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)، وتستعد الوزارة لتدريبهم على الشق التربوى، واللياقة البدنية والذهنية قبل تسلمهم العمل، مشددًا على المديريات التعليمية بالانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتى تصبح نموذجًا يُحتذي به في كل الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

ووجه الوزير أيضًا مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (٣-٥) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضلًا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

احمد المحمدى الدكتور محمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الفصل الدراسي العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني الدكتور محمد مجاهد

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