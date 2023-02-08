أخرها 30 مارس.. تقديم وظائف الأوقاف 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية

يتسأل الألاف من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التقديم في وظائف الأوقاف في مختلف المحافظات بعد أن بدأ التقديم فيها يوم الثلاثاء 31 يناير 223 وسارع عدد من الراغبين لمعرفة الأوراق و التقديم في مسابقة الاوقاف 2023 على بوابة الوظائف الحكومية للأئمة والعمال، حيث أوضحت وزارة الأوقاف أن التقدم لوظائفها من خلال المسابقة سيتم بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، وليس من خلال التوجه لمديريات الأوقاف.

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مسابقة وظائف الأوقاف 2023

أوضحت وزارة الأوقاف في بيانها عن أن الهدف من إطلاق المسابقة هو تعيين كوادر لإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس وتجهيزهم لإرسال القوافل الدينية وإرسالها لخارج المحافظات تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة منذ عدة سنوات لنشر الدعوة الإسلامية، ومن المفترض أن يشرف المعينين على كافة الأنشطة التي تؤدى داخل المسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

شروط مسابقة الاوقاف 2023

في الإطار ذاته أشارت وزارة الأوقاف إلى الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي كالتالي:

أولا: شروط وظيفة إمام وخطيب ومدرس

- الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

- الحصول مؤهل عال أزهري

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

ثانياً: شروط وظيفة عامل مسجد

- الحصول على مؤهل اقل من المتوسط "شهادة إعدادية عامة أو أزهرية أو محو أمية"

- أن يكون سن المتقدم لوظيفة عامل المسجد

وظائف مسابقة الاوقاف 2023

أوضحت وزارة الأوقاف أن الوظائف المتوفرة والمطلوب شغلها خلال الفترة المقبل، والتي جاءت كالأتي:

- وظيفة إمام وخطيب على سبيل التعاقد

- عامل مسجد بجميع محافظات الجمهورية عن طريق التعاقد.

- مدرس بوزارة الأوقاف على سبيل التعاقد.

مستندات التقديم في وظائف وزارة الاوقاف المصرية 2023

وجاءت المستندات المطلوبة للتقدم في وظائف وزارة الاوقاف المصرية سواء إمامة المسجد أو الخطابة وحتى العمالة كما يلي:

وظائف امام وخطيب ومدرس بالأوقاف

-صورة شخصية للمتقدم

- صورة الرقم القومي وجه أول سارية ووجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- إيصال الإيداع البنكي

-ضرورة إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صحيفة الحالة الجنائية سارية "فيش جنائي" وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

عامل وخدمات معاونة مسجد بوزارة الأوقاف

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول ووجه ثاني سارية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- المؤهل الدراسي

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صحيفة الحالة الجنائية سارية

أخر موعد للتقديم في مسابقة الأوقاف 2023

وكشف وزارة الأوقاف عن موعد التقديم في مسابقة الوظائف التي أعلنت عنها، وهي كالتالي:

التقديم امام وخطيب ومدرس (تعاقد)

تتيح بوابة الوظائف الحكومية تقديم وظائف وزارة الاوقاف 2023 إلكترونياً امام وخطيب ومدرس، عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 18 فبراير 2023 حتى 4 مارس 2023 .

عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية

تتيح بوابة الوظائف الحكومية تقديم وظائف وزارة الاوقاف إلكترونياً عامل مسجد ،عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15 مارس 2023 حتى 30 من الشهر ذاته.

رابط التقديم في مسابقة الأوقاف 2023

يمكن التقديم في مسابقة الأوقاف 2023 بشكل إلكتروني على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك كالتالي:

- للتقدم في مسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد) اضغط على الرابط التالي:

- للتقدم في مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي:

- نوّهت الوزارة أنه على المتقدمين أنه عند رفع كل المستندات وظهور رقم للطلب يجب الاحتفاظ برقم طلب التقديم لأنه سيتم استخدامه خلال المراحل المقبلة من التقديم في الاستعلام.