محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية في مركزي أجا والسنبلاوين

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية في كل من مركزي أجا والسنبلاوين فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بالمدينة من خلال وضع الطبقة السطحية "الأسفلت" النهائية بشارع جمال عبدالناصر بطول ٢٦٠ م ومساحة ٢٥٠٠م٢ وشارع الوحدة العربية بطول ٤٠٨م بمساحة ٢٤٠٠م٢، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها، لرفع كفاءة الطرق بالشوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من ضرورة مراعاة المواصفات الفنية المقررة بشأن الرصف، بالإضافة إلى ضرورة مرعاة مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار مع مستوى الرصف، ومراعاة الميول بالشارعين لعدم تراكم مياه الأمطار.

كما تم متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة العمومى بمدينة أجا بمرافقة احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، وهذا الموقف يضم خطوط بعدد القرى التابعة لرئاسة المركز وذلك لخدمة أهالي المدينه والقرى والتوابع، وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب لمواطنى المركز حيث يجري إنشاء دورات مياه عمومية جديدة داخل الموقف (مخصصة للرجال وأخرى مخصصة للنساء) لخدمة المسافرين.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تدعيم الإنارة، حيث تم زراعة عدد 40 عامود كهرباء بطريق السنبلاوين /ميت غمر وذلك بطول 1.5 كيلو بداية من محطة مياه الشرب الرئيسية بهدف دعم الإنارة على الطريق في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروعات الخطة الاستثمارية هذا العام بنطاق مركز ومدينة السنبلاوين.

كما أكد "محافظ الدقهلية" على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتأكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.