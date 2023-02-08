وزير التنمية المحلية: تشكيل 117 حملة تفتيش على بعض الوحدات المحلية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإداري، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023، للوقوف على مدى التزامها، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها، وتم المرور على 21 محافظة وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادي الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبور سعيد ومطروح والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان.

وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ للحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى.