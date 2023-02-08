إقبال كثيف على معارض «أهلًا رمضان» في الجيزة

شهدت معارض «أهلًا رمضان» إقبالًا كثيفًا من المواطنين على منافذ البيع التابعة لمحافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم من سلع أساسية واستراتيجية تكفي حاجتهم خلال شهر رمضان الكريم، في مختلف معارض ومنافذ محافظة الجيزة، خاصة وأنه تم توافرها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق الخارجية.

وتم افتتاح عدد من المعارض ومنافذ السلعية للخضار والفاكهة، في مختلف مناطق محافظة الجيزة، منها ما يقرب من ٤٥ منفذًا للسلع والخضروات والفواكه موزعين على أحياء ومراكز المحافظة والتي تطرح السلع بأسعار مخفضة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، استمرار الضخ اليومي لكل السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلًا رمضان (المواطن أولًا)، على مستوى كل المحافظات، مؤكدًا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالًا غير مسبوقًا.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي، تقريرًا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع.

وشمل التقرير مجموعة من الصور والفيديوهات توضح حركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض «أهلًا رمضان»، كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن سعر كيلو الأرز تراوح بين 14 و18 جنيها، كيلو السكر تراوح بين 14 و16 جنيها، مكرونة وزن كيلو تراوح بين 14 و16، كيلو الدقيق 15 جنيها، دجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و90 جنيها، كيلو لحم بلدي تراوح بين 140 و190 جنيها.