حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية 8 ديسمبر 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي.

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

الرغبة في الحصول على شيء خارج عن المألوف يمكن أن تدفعك إلى المزيد من الاستكشاف، قد تبحث عن أشخاص يلهمونك بشكل كبير وأن تنجذب إلى مدرب الحياة أو المعلم أو أي معلم آخر يمكنه مساعدتك في رؤية الحياة من منظور جديد.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

قد يجدك الجانب الإيجابي الذي ينطوي على كوكب الزهرة المثير للنشاط من خلال لقاء ، وهذا الإلهاء اللطيف يمكن أن يضيف التألق إلى يومك، قد تنقر مع هذا الشخص على الفور ولديك رغبة ملحة في الاتصال مرة أخرى.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

يمكن أن تنشأ علاقة من ربع غير متوقع تمامًا ، ومع شخص مختلف تمامًا عن جمهورك المعتاد، قد لا يكون لديك الكثير من القواسم المشتركة ، ولكن قد يكون هذا هو ما يجذبك لبعضكما البعض، سواءً أصبحت صديقًا أو شعرت برومانسية.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

شخص ما كنت تعتقد أنك تعرفه جيدًا يمكنه فعل شيء غير متوقع، يشير إلى أنك قد تكون سعيدًا إذا أخبرك بشيء جديد أو أفصح عن اهتمام غير عادي. قد يضيف هذا شيئًا جديدًا إلى علاقتك. قد يعني ذلك أنه يمكنك التحدث معهم حول الأشياء أو الأفكار التي التزمت الصمت بشأنها أيضًا.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

إذا كانت مشكلة احتفظت بها لنفسك ، فقد يكون ذلك الفخر هو الذي منعك من مناقشتها، يمكن أن يجلب لك طرحها في العلن دعمًا محبًا وقد لا يكون محرجًا كما كنت تعتقد، كلما شعرت بشكل أفضل، زادت قدرتك على الاستفادة من تأثير المشتري الإيجابي الذي يشجعك على المضي قدمًا والأعلى.

برج العذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

نظرة ثاقبة لسبب حدوث ذلك تعني أنك في منتصف الطريق لحلها، فقط أخبرهم أنك تفهم المشكلة وتأسف، في غضون وقت قصير ، يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

يمكن أن تكون حساسًا للفوضى والاضطراب فقد حان الوقت لتكون أكثر تنظيمًا. سيمنحك وضع بعض الحدود لنفسك وللآخرين هيكلًا يحافظ على توازن الأشياء. ضع قائمة بالنوايا وحدد أولويات الأهداف التي تستمتع بها حقًا.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

إذا كان هناك شيء يثير فضولك، فستكون جاهزًا للغطس بعمق والحصول على إجابات، قد تجد نفسك في مهمة للوصول إلى حقيقة أمر يثير شكوكك.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

يشجع تواجد الشمس المستمر في مجال الحديث والفكر على الإيجابية والثقة، يمكن أن يكون هذا وقتًا جيدًا لتعزيز وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو بدء مدونة ، أو إنشاء موقع ويب ، أو لتسويق سلعك وخدماتك عبر الإنترنت. إذا كان هدفك هو تكوين صداقات جديدة ، فستجد بسهولة آخرين على طول موجتك ، آرتشر. ستكون سعيدًا لأن تكون جزءًا من حشد جديد.

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد يجدك ارتباط عطارد مع بلوتو أنك تكافح مع صورتك أو هدف أو أفكار حول مكانك في العالم الأوسع، يمكن أن تكون الأمور شديدة، ولكن هذا قد يشير إلى حقيقة أنك تجري على مسارات قديمة، ستنعش الرغبات والأفكار الجديدة تفكيرك والحماس الذي تشعر به يمكن أن يفاجئك ويسعدك.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

في بعض الأحيان يتعين عليك الحصول على صفقة عندما تراها، وإلا فقد تفوتك إذا كانت لديك رغبة في تجديد مكانك أو تحسينه بأي شكل من الأشكال، فقد يكون هناك شيء معروض يروق لك، يمكن أن يلهمك الجانب الأكثر حدة لحل شيء كنت تتجنبه.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

فإن وجود الشمس في منطقة خاصة يشجعك على عدم القفز إلى العمل بسرعة كبيرة الأسابيع المقبلة أفضل لإنهاء الخطط والمشاريع التي بدأتها بالفعل ، وإخراجها من الطريق، ما تحتاجه هو سجل نظيف بحيث عندما تدخل الشمس برجك في غضون أسبوعين ، ستكون جاهزًا لبدايات جديدة.