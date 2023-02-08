الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: مجموعات متميزة من السكان في بريطانيا تعاني من أزمة بسبب تكلفة المعيشة

الفقر في بريطانيا
الفقر في بريطانيا

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة الأبحاث "يوجوف"، أن المجموعات المتميزة في السكان في بريطانيا (من بينها المتقاعدين وأصحاب العقارات) يعانون من أزمة بسبب تكلفة المعيشة، ومن القلق والمعاناة نتيجة الكفاح لتغطية نفقات المعيشة.

وأشارت الدراسة، إلى أن أزمة تكلفة المعيشة المملكة المتحدة  قسمتإلى خمس مجموعات متميزة ، وفقًا لتحليل جديد من "YouGov".

وأسست الأبحاث التي تم جمعها من أكثر من 11000 شخص مجموعات فرعية متميزة داخل الدولة - من أولئك الذين يعانون من القلق والمعاناة ، إلى الأقل تضررًا.

وتتراوح المجموعات من الأشخاص الذين يرون التأثير الأكبر على حياتهم اليومية، وكثير منهم يكافحون لتغطية نفقاتهم ، إلى أولئك الذين "يشعرون بالراحة والتكيف" والذين يظلون "متفائلين" وسيظلون غير متأثرين.

وتوضح النتائج أنه على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية واسعة النطاق وعشوائية، إلا أنها تؤثر على الناس بشكل مختلف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبالنسبة للعديد من المتقاعدين أصحاب المعاشات والممتلكات العقارية، فإن الأزمة ليست مشكلة مقارنة بمن هم أصغر سناً والذين يواجهون إيجارات أو فرص عمل غير مستقرة، وهؤلاء هم الأكثر تضررا من وضع غلاء المعيشة ، ويجلسون في أقصى نهاية النضال.

ولقد قاموا بتخفيضات في إنفاقهم وما زالوا يكافحون لتغطية تكاليف وفواتير طعامهم، وإنهم قلقون للغاية بشأن السنوات القادمة ووضعهم المالي والتوظيف والإسكان، وهم على الأرجح يعملون بدوام جزئي أو عاطلين عن العمل ولديهم متوسط ​​دخل منخفض للأسرة.

ويشعر هذا الجزء بضيق وضع تكلفة المعيشة، ومن المرجح أن يكون قد كافح واضطر إلى إجراء تخفيضات حتى الآن، ومع ذلك، فإن لديهم النظرة الأكثر إيجابية تجاه اقتصاد المملكة المتحدة وأموالهم الشخصية في المستقبل.

وتلك هي الشريحة الأصغر سناً، وتضم أكبر عدد من الطلاب، ويمثل هذا الجزء "منتصف الطريق" في معظم المقاييس  فإنهم بالتأكيد يشعرون بآثار حالة تكلفة المعيشة ولكن يبدو أنهم يديرون ذلك حتى الآن. وتجري هذه المجموعة تخفيضات ضرورية على إنفاقها ولكن من غير المرجح أن تكافح من أجل تحمل الضروريات مثل الطعام والفواتير.

ويشكل الأشخاص في هذه المجموعة جزءًا من قسمين لم يشعروا حقًا بالتأثير المالي لتكلفة المعيشة حتى الآن ولكنهم قلقون جدًا للأشهر القادمة، خاصةً في الخارج بالنسبة للمملكة المتحدة ككل. لم يجروا اقتطاعات كثيرة، ولا يكافحون لدفع الفواتير.

ومن المحتمل أن يكونوا متعلمين تعليماً عالياً، ولديهم وظيفة جيدة الأجر، ولديهم إنفاق تقديري ومدخرات يمكنهم الرجوع إليها.

اقتصاد المملكة المتحدة السنوات القادمة المملكة المتحدة دراسة حديثة أصحاب العقارات

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وائل لطفي

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