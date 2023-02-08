مدافع الهلال: كنا نستحق الفوز.. وسنكرّم المنافس فى نهائى مونديال الأندية

عبر سعود عبدالحميد، مدافع نادي الهلال السعودي، عن سعادته العامرة بالتأهل رفقة فريقه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل نادي الهلال السعودي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره التاريخي على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور نصف النهائي، والتي جمعتهما على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وقال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هذه المباريات تُلعب على تفاصيل صغيرة، وقدرنا نكسب التأهل، كنا نستحق الفوز".

وأردف: "الأهلي أم ريال مدريد في النهائي؟ نتمنى التوفيق للعرب دائمًا، لكن الفريق الذي سنلعب ضده سـنكرمه".

ويلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء في المغرب.

سالم الدوسري تقدم للهلال مبكرًا في الدقيقة 4 من علامة الجزاء في شباك النادي البرازيلي.

وتمكن بيدرو من تسجيل هدف التعادل لـ فلامنجو في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من متابعة لتمريرة ماثوزينهو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في آخر دقائق الشوط الأول إضافة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه جيرسون، ليتولى سالم تنفيذها بنجاح مهديًا فريقه التقدم.

وأصبح الدوسري خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات، إضافة لكونه أكثر لاعب سعودي يُسجل في تلك البطولة.

واستطاع لوسيانو فييتو تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة سالم الدوسري.

وسجل بيدرو ثاني أهداف فلامنجو في الدقيقة 91، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة، ليتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية في انتظار الفائز من موقعة الأهلي وريال مدريد.