الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأعلى للإعلام: نحرص على ضبط الإعلام الرياضى وفق المعايير المهنية

محمود فوزي
محمود فوزي

قال محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس وضع يده على نقطة مهمة، وهي أن النشاط الإعلامي الرياضي تحكمه ثلاث جهات.

المعايير المهنية في التغطية الرياضية

وأكد محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المجلس الأعلى للإعلام حريص على ضبط العمل الإعلامي بالقنوات الفضائية بحيث يكون هناك التزام بالمعايير المهنية في التغطية الرياضية.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين للتأكد من الرسائل المعلنة والمقروءة، خاصة أن المجلس لديه الصلاحية التشريعية والتنفيذية فيما يخص ضبط الرسائل الإعلامية الرياضية.

الاعلى للاعلام الإعلام الرياضي محمود فوزي

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