الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بواسطة ميتا.. الذكاء الاصطناعى يعيد عواجيز هوليوود إلى شباب

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

بالرغم من تقدم هاريسون فورد في السن، إذ يبغ من العمر قرابة الـ80 عاماً، ولكنه يظهر في فيلمه القادم، Indiana Jones and the Dial of Destiny ، وهو شاباً إذ يتناول الفيلم ذكريات لإندي في أيام مجده.

 

من يرى "هاريسون فورد" على الشاشة قد يشعر أنه عاد بالزمن إلى الوراء ليظهر النجم بهذا الحال، حتى أنه بنفسه قال:" عندما شاهدت الفيلم قلت هذا ما أراه عندما أنظر في المرآة الآن."

 

الذكاء الاصطناعي وإعادة النجوم للشباب

"هاريسون فورد" ليس الممثل الوحيد الذي حصل على عملية تجميل رقمية بمساعدة من الذكاء الاصطناعي.

 

سيلعب توم هانكس وروبن رايت وغيرهم من أعضاء فريق العمل نسخًا أصغر من أنفسهم في فيلم Here ، الذي أخرجه روبرت زيميكيس، بفضل الأداة التي تقول شركة Metaphysic إنها يمكن أن تخلق "صورًا واقعية للوجه عالية الدقة وتأثيرات إزالة الشيخوخة على رأس الممثلين، لافتة أن "العروض حية وفي الوقت الفعلي دون الحاجة إلى مزيد من التركيب أو عمل المؤثرات البصرية".

 

يعلن موقع Metaphysic على الويب: "نحن رواد العالم في إنشاء محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يبدو حقيقيًا" ويقترح: "استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصورة الرمزية فائقة الواقعية الخاصة بك".

 

كما أبرمت الشركة للتو صفقة مع وكالة Creative Artists Agency "لتطوير أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمواهب" ، وفقًا لمجلة Hollywood Reporter .

 

مثلما يهدد برنامج الدردشة الآلي الصاخب ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتقويض الصحافة وكتابة الخطابات والمقالات المدرسية ، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول إزالة الشيخوخة الرقمية من شيء يتطلب عدة أشهر من الفنانين ذوي المهارات العالية إلى شيء يمكن أن يفعله كثير من الناس في غرف نومهم.

 

وبما أن التكنولوجيا أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى ، فهناك مخاوف من أن تقع تقنية deepfake في الأيدي الخطأ وأن تصبح سلاحًا.

 

يقول أولكون تان ، وهو مشرف مؤثرات بصرية ألماني المولد ومقره لوس أنجلوس: "إننا نمر بثورة كبيرة. هذا مثل اختراع الطاقة النووية. هذا هو صفقة كبيرة. يتم التقليل من شأنها والتغاضي عنها. في الوقت الحالي ، يبدو الأمر كما لو ، "أوه ، إنها لعبة ، إنها رائعة ، انظروا إلى ما يمكن أن تفعله" ، لكن هذه مجرد بداية لتغيير كبير في هيكلنا الاقتصادي لأنها ستفعل أكثر بكثير مما يمكن أن يفعله البشر العاديون. "

 

ويعتقد بعض أن هذه التقنية تمنع أجيال جديدة من السيطرة على سوق السينما العالمية، وعلى سبيل المثال "هاريسون فورد" كان يمكن أن يستعين بشاب آخر ليقوم بدرو "أنديانا جونز" ولكن هذه التقنية جعلته يعتمد على نفسه فقط.

فورد الفيلم يقدم الشاشة الذكاء الاصطناعي الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي التوليدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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