حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة مع معلومات تلقاها ضباط قسم شرطة الشروق مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام ، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.