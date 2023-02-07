الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

المخدرات
المخدرات

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة مع معلومات تلقاها ضباط قسم شرطة الشروق مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام ، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات الهواتف المحمول تكثيف التحريات بالاتجار في المواد المخدرة قسم شرطة الشروق كمية من مخدر الحشيش نياية الشروق وبدر

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حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

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