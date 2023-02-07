الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الاول.. الدوسري يتقدم لـ الهلال على فلامنجو ويقربهم من نهائي المونديال

الهلال
الهلال

انتهى الشوط الأول لمباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، بتقدم الفريق الهلالي بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سالم الدوسري تقدم للهلال مبكرًا في الدقيقة 4 من علامة الجزاء في شباك النادي البرازيلي.

وتمكن بيدرو من تسجيل هدف التعادل لـ فلامنجو في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من متابعة لتمريرة ماثوزينهو .

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في آخر دقائق الشوط الأول إضافة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه جيرسون، ليتولى سالم تنفيذها بنجاح مهديًا فريقه التقدم.

وأصبح الدوسري خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات، إضافة لكونه أكثر لاعب سعودي يُسجل في تلك البطولة.

وتُنقل مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية على قناة SSC السعودية الرياضية.

تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

أما عن تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية فشهد تواجد المالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجالو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندري كاريلو - سالم الدوسري - لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا - أوديون إيجالو

أما تشكيل فلامنجو، فشهد تواجد البرازيليين ديفيد لويز وإيفرتون ريبيرو

تشكيل فلامنجو

وجاء تشكيل فلامنجو لمواجهة الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: ماثوزينهو - ديفيد لويز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس

خط الوسط: إيفرتون ريبيرو - تياجو ميا - جيرسون - أراسكياتا

خط الهجوم: جابرييل باربوسا - بيدرو

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وسيكون نهائي كأس العالم للأندية بين الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، والفائز من مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

ويواجه الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال فلامنجو كأس العالم للأندية الدوسري سالم الدوسري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

حريق هائل فى ميناء إسكندرون التركى ومخاوف من حدوث تسونامى (فيديو)

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟