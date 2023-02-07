الشوط الاول.. الدوسري يتقدم لـ الهلال على فلامنجو ويقربهم من نهائي المونديال

انتهى الشوط الأول لمباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، بتقدم الفريق الهلالي بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سالم الدوسري تقدم للهلال مبكرًا في الدقيقة 4 من علامة الجزاء في شباك النادي البرازيلي.

وتمكن بيدرو من تسجيل هدف التعادل لـ فلامنجو في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من متابعة لتمريرة ماثوزينهو .

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في آخر دقائق الشوط الأول إضافة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه جيرسون، ليتولى سالم تنفيذها بنجاح مهديًا فريقه التقدم.

وأصبح الدوسري خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات، إضافة لكونه أكثر لاعب سعودي يُسجل في تلك البطولة.

وتُنقل مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية على قناة SSC السعودية الرياضية.

تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

أما عن تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية فشهد تواجد المالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجالو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندري كاريلو - سالم الدوسري - لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا - أوديون إيجالو

أما تشكيل فلامنجو، فشهد تواجد البرازيليين ديفيد لويز وإيفرتون ريبيرو

تشكيل فلامنجو

وجاء تشكيل فلامنجو لمواجهة الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: ماثوزينهو - ديفيد لويز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس

خط الوسط: إيفرتون ريبيرو - تياجو ميا - جيرسون - أراسكياتا

خط الهجوم: جابرييل باربوسا - بيدرو

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وسيكون نهائي كأس العالم للأندية بين الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، والفائز من مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

ويواجه الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.