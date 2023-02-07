الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج فى مدينة نصر

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مصنع لصناعة الزجاج بالحي السادس بمدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع بشارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم التعامل مع كرات اللهب، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لفحص كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من العاملين لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

الحماية المدينة حريق مصنع لصناعة الزجاج مدينة نصر

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