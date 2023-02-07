السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج فى مدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مصنع لصناعة الزجاج بالحي السادس بمدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع بشارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم التعامل مع كرات اللهب، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لفحص كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من العاملين لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.