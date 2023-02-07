الحكومة وإصلاح الجهاز الإداري في ندوة بـ«رياضة الإسكندرية»

نفذت إدارة إعداد القادة بوازرة الشباب والرياضة اليوم ندوة تحت عنوان"الحكومة وإصلاح الجهاز الإداري " بمركز شباب سموحة.

تهدف الندوة الي التعرف علي كيفية تطوير وحل حل المشكلات التي يواجهها الجهاز الإداري و كذلك العمل على تعديلها وتقويمها.

تحدثت المحاضر صفاء فوزى، مدرب معتمد بمديرية التنظيم والإدارة عن أهمية إصلاح الجهاز الإداري الذي يعتبر من أهم ركائز التقدم و التطور ، مؤكدة أن أهم أهداف الإصلاح الإداري هي رفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين والتي منها الميكنة والتحول الرقمي لتسهيل ورفع كفاءة العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد الشريف، محافظ الاسكندرية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والوصول الي جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويعظم موارد الدولة ويحسّن إدارتها.