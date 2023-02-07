«الباراليمبية» تشكل لجنة لكرة القدم للأقزام برئاسة علي شعبان

أعلنت اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن تشكيل لجنة لكرة القدم للأقزام يترأسها على شعبان و بعضوية كل من محمد عبد الغني ، وهدى محمد دسوقي.

من جانبه وجه علي شعبان رئيس لجنة كرة القدم للأقزام الشكر والتقدير إلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وجميع أعضاء مجلس ادارة اللجنة على تأسيس لجنة لكرة القدم للأقزام باللجنة الباراليمبية، لكي تكون البيت لجميع اقزام مصر وان تكون القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الاقزام كرة القدم، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا منتخب الاقزام لكرة القدم، استكمالا لاهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القادرون باختلاف.

وأكد شعبان نحن نبذل اقصي جهد لنكون على قدر المسئولية وخصوصا أن اللجنة هي الأولى المنبثقة من اللجنة البارالمبية في مصر والوطن العربي وربما في العالم ومن خلالها يتم تنظيم اول دوري مصري للاقزام واول دوري عربي، بعد أن انضم الى اللجنة 8 هيئات رياضية للمشاركة في الدوري المصري.

وأعرب علي شعبان عن سعادته بدعم وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية للمنتخب، من أجل الوصول الي افضل مكانة سوء محليا او دوليا من اجل دمج الاقزام رياضيا اسوة بجميع الفرق التابعة للجنة البارالمبية.