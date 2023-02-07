انفراجة فى أزمة الزمالك واتحاد الكرة.. واتجاه لقيد صفقات الأبيض

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة في أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة، مع استخراج كارنيهات الثلاث صفقات التى تعاقد معها الزمالك مؤخرًا.

وواصل المصدر فى تصريحات لـ«الدستور» أن الاتحاد الدولى لكرة القدم لم يمانع من استكمال إجراءات قيد لاعبى الزمالك، وأكد فى اتصال تليفونى لأحد المسئولين باتحاد الكرة أن فيفا ليس له دخل فى هذه الأزمة تاركا لاتحاد الكرة حرية القرار .

وتابع أن اتحاد الكرة وارد أن يعلن خلال الأيام المقبلة الموافقة على قيد صفقات الزمالك، بشرط أن يسدد الزمالك على الأقل 10 ملايين جنيه كاش لخزينة اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد رفض استكمال إجراءات قيد ثلاثى الزمالك الجديد محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسى بسبب عدم سداد جزء من المستحقات المتأخرة والرسوم الجديدة لتسجيل اللاعبين الجدد علما بأن الزمالك عليه 69 مليون جنيه لصالح اتحاد الكرة بالإضافة إلى مليونين و800 ألف جنيه رسوم تسجيل اللاعبين الجدد.