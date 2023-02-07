الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أوباما يصنع في فوز الحزم بثلاثية على نجران وتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي

اوباما مع الحزم السعودي
اوباما مع الحزم السعودي

واصل يوسف أوباما محترفنا في صفوف الحزم السعودي، التألق مع فريقه في المباراة الثانية على التوالي بعدما ساهم في فوز فريقه اليوم بثلاثية على نجران في الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

أوباما شارك أساسيًا في تشكيل الحزم وخرج بديلًا في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني، وتمكن من صناعة الهدف الثالث لفريقه.

وتألق أوباما للمباراة الثانية مع فريقه، حيث سجل هدفين وصنع هدف في أول مشاركاته مع النادي السعودي الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة تصدر الحزم دوري الدرجة الأولى السعودي “يلو” برصيد 40 نقطة، بينما وقع نجران في المركز قبل الأخير بـ 17 نقطة.

توج يوسف أوباما، لاعب وسط فريق الحزم السعودي، بلقب جائزة لاعب الأسبوع في دوري الدرجة الأولى السعودي «دوري يلو».

ونشر الحساب الرسمي لدوري «يلو» تغريدة عبر «تويتر»، قال فيها: "يوسف إبراهيم لاعب الحزم، نجم الجولة الثامنة عشر».

وأظهر يوسف أوباما تألقًا كبيرًا مع فريقه الجديد الحزم، في أولى مبارياته معه، منذ قدومه إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسجل أوباما هدفين لفريقه الحزم، ليقوده للفوز على مضيفه جدة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة الثامنة عشرة لمسابقة دوري «يلو».

وكان أوباما قد انضم لصفوف الحزم على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة ستة أشهر.

وسيخوض الحزم مباراته المقبلة أمام ضيفه العروبة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة التاسعة عشرة لمسابقة «دوري يلو».

وقع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع وذلك بعدما فقط مكانه مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

أوباما الحزم الحزم السعودي نجران دوري الدرجة الأولى السعودي

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