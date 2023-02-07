مران الزمالك.. تأهيل حمزة المثلوثى وتدريبات خاصة للأساسيين

يواصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى المثلوثي حصة تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، من خلال أداء بعض التدريبات المتنوعة من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الفترة المقبلة.

ويعاني حمزة المثلوثي من إصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة ثنائي فريق الشباب مواليد 2001 حاتم سكر ومحمد حسام بيسو، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ياتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك عقب انتهاء مشاركة الثنائي مع فريق الشباب في مباراته الأخيرة أمام زد يوم الأحد الماضي في بطولة الجمهورية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء فاركو بالأمس، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية داخل أرضية الملعب باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، بجانب الركض الخفيف حول الملعب لعدة دقائق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، على هامش المران منعا لتعرضهم للإجهاد، وذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.