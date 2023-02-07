استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع الغربية (صور)

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

وتابع رحمي قيام عمال مركز طنطا بشفط مياه الأمطار بنطاق وحدة سبرباى ومجمع المواقف وأسفل كوبري كفر الشيخ، إلى جانب تكثيف أعمال رفع المياه بقرى محلة مرحوم، شوبر وميت حبيش، فضلا عن التعامل مع الأمطار في كورنيش الاستاد وعربات الطعام المتنقلة، كما تابع رحمي جهود الوحدات المحلية في مركزي بسيون وكفر الزيات لرفع مياه الأمطار وذلك للحد من أي أثار ناتجة ولعدم تعطيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

كما تابع رحمي جهود الوحدات المحلية بمراكز طنطا، بسيون وكفر الزيات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت مدن محافظة الغربية تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ قليل، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات في بعض قرى مركزي السنطة وبسيون، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشدة بشوارع وميادين مراكز المحافظة.