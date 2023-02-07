الثلاثاء 07 فبراير 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74.56%

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.56 % 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60  % بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية .

ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألف و309 طالب وطالبة، والحاضر 97 ألف و249 طالب وطالبة.

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