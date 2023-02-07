رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة أحد آليات الدولة لتوفير حياة كريمة للمعاقين وتم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى رعاية كاملة لذوي الهمم الذين عاشوا لسنوات طويلة مهمشين.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية إصدارة بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا لشروط محددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويستطيع ذوي الهمم تنفيذ استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن لذلك أو بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم اكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة والمكون من 14 رقمًا ، واضغط على زر البحث فتظهر نتيجة الاستعلام .

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أولًا : سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم.

ثانيًا : بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

ثالثُا : بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

رابعًا : قم بالإستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

خامسًا : في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

سادسًا : بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.