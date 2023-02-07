الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام عامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بإعدام عامل قتل زوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه جراء ما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "منصور ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "آية على محمود عامر، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات  آتِ وصفهم وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات رجال المباحث، قيام المتهم بارتكاب الواقعة على إثر خلاف سابق بينه وبين المجنى عليها زوجته فانتوى قتلها فأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات استقرت مواضع معرفة بجسدها فأحدث بها إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

فيما قررت شقيقة المجنى عليها الصغرى "يارا على محمود عامر"، 9 سنوات، بورود مكالمة هاتفية لها من قبل المتهم يخبرها فيها بقتل شقيقتها المجنى عليها.

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