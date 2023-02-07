الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد من وزير العدل بشأن الشهر العقاري بالمريوطية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 تابع (أ) في 31 يناير سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 730 لسنة 2023، بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بالمريوطية، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، والكائن داخل سنترال المريوطية بشارع ترعة المريوطية – فيصل – قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة.

فرع توثيق جديد بالمريوطية

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 12 أكتوبر 1947، بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 23 يناير 2023.

فروع توثيق الشهر العقاري

وتقرر في المادة الأولى بأن يُنشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بالمريوطية، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، والكائن داخل سنترال المريوطية بشارع ترعة المريوطية – فيصل – قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيمــا عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

وفي المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 فبراير 2023، صدر في 29 يناير 2023.

الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان وزير العدل إنشاء فرع للتوثيق فرع توثيق WE بالمريوطية

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