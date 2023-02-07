بسبب محمد صلاح.. الأندية تطالب بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات المحترفين

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة، بحضور عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية.

وأثار عدد من ممثلي شركات الأندية الرياضية خلال الاجتماع، أزمة تواجههم في حقوق الرعاية وسوق الإعلانات بسبب اللاعبين المحترفين في الخارج.

وطالب الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بضرورة أن تنص تعديلات قانون الرياضة الجديد على فرض رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين، لحماية السوق والحفاظ على حقوق الأندية في إعلانات الرعاية.

وأضاف شلبي أن هناك لاعبين محترفين لا تستطيع الأندية مواجهة شهرتهم في حقوق الرعاية الإعلانية مثل لاعب منتخب مصر العالمي محمد صلاح، لأنه يحظى بشهرة طاغية وتحصل إعلاناته على امتيازات لا تحصل عليها الأندية من لاعبيها.

وأشار إلى أن إعلانات محمد صلاح، تضمنت سياسات عنيفة لا تطبق على اللاعبين بالداخل وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات لحماية اللاعبين المحليين، الذين لا يحصلون على نفس الفرصة مثل اللاعبين المحترفين.

وقال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الجلسة هي الأولى من نوعها لقياس الأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي أصدره مجلس النواب في 2017.