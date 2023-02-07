السجن 3 سنوات لعاطل زور محررات رسمية ببرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، بالسجن 3 سنوات للمتهم بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 882 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية على غير الحقيقة للتصرف فى قطعة أرض بنطاق مدينة برج العرب.

وتبين أن المتهم " م. ط" عاطل حضر إلى قسم شرطة برج العرب، وقام بتحرير محضر ادارى بالقسم وبمضمون أنه فقد تصريح وخطاب تخصص بناء قطعة أرض بمنطقة المجاورة الثامنة ببرج العرب، وهى ملك طبيب وقدم أصل التوكيل رقم 771 حرف ب منسوب صدوره مكتب توثيق بيلا، وعند قيام المتهم المتهم بتقديم محضر استلام تخصيص قطعة الأرض محل البلاغ.

وبالاستعلام عن صحة التوكيل المقدم تبين أنه مزور، وتم وقف التعامل على قطعة الأرض محل البلاغ.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك مع آخر مجهول فى تزوير بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة باسم مالك قطعة الأرض وتقدم إلى مكتب توثيق بيلا واستخرج توكيلا رسميا عاما وموضوعه التعامل مع جميع المصالح الحكومية والتصرف فى قطعة الأرض بمنطقة برج العرب.

باستدعاء مالك قطعة الأرض قرر أنه لم يقم بإصدار توكيلات بخصوص قطعة الأرض، وأن التوكيل المقدم مزور، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.