الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أنشيلوتي: الأهلي فريق منظم وهذا موقف لاعبينا المصابين

أنشيلوتي
أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني  لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة النادي الأهلي، وصعوبة المباراة، والعنصرية ضد فينسيوس جونيور.

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي، غدًا الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في تمام التاسعة مساءً على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"كأس العالم للأندية حدث مهم، وهذا يعني فعل الأمور بشكل صحيح، إنه يعني أننا قمنا بعمل جيد، ونحن في بلد لدينا فيها الكثير من الجماهير ولدينا فرصة لإسعادهم، ونريد أن نعطي دفعة جديدة إلى موسم لدينا فيه الكثير من التحديات".

وأضاف:"الأهلي فريق لديه تاريخ كبير، ولعبوا هذه البطولة أكثر من مرة، وهم فريق منظم، علاوة على ذلك يريدون تقديم شيء جيد، ستكون مباراة صعبة".

وعن العنصرية ضد فينسيوس جونيور ودعم زملائه له: "هذا السؤال الذي أطرحه ماذا يجب أن يفعل فينسيوس أو زملائه للدفاع عن أنفسهم، المشكلة تبدو أنها مشكلة فينسيوس ولكنها ليست كذلك، إنها مشكلة كرة القدم الإسبانية، وعلينا حلها، فينسيوس ضحية شيء أنا لا أفهمه".
ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الغد كلًا من: "كريم بنزيما، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو"، وفي هذا الصدد علق أنشيلوتي: "إنهم على القائمة لأننا نؤمن أنه يمكننا استعادتهم يوم السبت، ولكنهم مازالوا في مدردي للحصول على العلاج بشكل جيد هناك، إذا وصلنا للنهائي وتحسنت حالتهم سينضمون لنا يوم الخميس".

وواصل: "أعتقد أن الجماهير ستستمتع بالمباراة، الملعب سيكون ممتلئًا بجماهير غفيرة للأهلي وكذلك لريال مدريد، وكلا الفريقين سيفوزان".
وأنهى تصريحاته بالحديث عن تنظيم المغرب للمونديال: "كأس العالم منظم بشكل جيد هنا، والدولة أظهرت المعاملة الحسنة لنا جميعًا، التسهيلات جيدة والعشب والطقس أيضًا، سنبقى هنا لمدة أسبوع ويمكننا العودة لبلادنا باللقب".

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