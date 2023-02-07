مجدي صابر يوجه رسالة للفنانين والعاملين بالأوبرا بعد انتهاء مهمته

وجه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية رسالة شكر للفنانين والعاملين مع انتهاء فترة توليه مسئولية إدراة الأوبرا.

وأعرب صابر عن تقديره لكل من شاركه العمل وحث العاملين على استمرار بذل الجهد ليتواصل نجاح قلعة الفنون الجادة فى مصر وذلك بعد أن انتهت مهمته كرئيس لدار الأوبرا المصرية.

وقال في كلمته: “اليوم أتممت مهمتي وأنهيت عملي كرئيس لدار الأوبرا المصرية بعد خمس سنوات من الجهد والعمل مع زملائي الفنانين والعاملين والإداريين ولا يسعني في هذا اليوم إلا أن أتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر والامتنان فكنتم مصدر الإلهام والنجاح والارتقاء كنتم خير معين في مسيرتي كنتم الأمل المعطاء، وشكراً لأنكم ذخراً استندت عليه طيلة السنوات الماضية، إليكم جميعاً التحية والتقدير والإجلال على ما قدمتوه من إنجازات من أجل هذا الوطن والشكر على الجهود والروح المعطاءة والإخلاص في العمل التي لم تبخلوا بها لحظة من أجل رفعة هذا المكان البراق الرائع بيتنا دار الأوبرا المصرية والذي ساهمتم جميعا بجهودكم في صناعة حاضرة و تاريخه وأسستم لمستقبله”.

وأضاف: "أتمنى من الله أن تسير دار الأوبرا المصرية نحو الأفضل دائما وأتمنى لكم مزيدا من الإبداع والتقدم والرقي ووصيتي لكم حافظوا على هذا الصرح العريق الذي أصبح أيقونة فنية مصرية عالمية بفضل جهودكم على مدار 34 عاماً وسلموا شعلة النجاح والتطور للأجيال القادمة وليقف الجميع صفاً واحداً لاستكمال مسيرة الإبداع الراقي".