الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجدي صابر يوجه رسالة للفنانين والعاملين بالأوبرا بعد انتهاء مهمته

مجدي صابر رئيس الأوبرا
مجدي صابر رئيس الأوبرا

وجه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية رسالة شكر للفنانين والعاملين مع انتهاء فترة توليه مسئولية إدراة الأوبرا.

وأعرب صابر عن تقديره لكل من شاركه العمل وحث العاملين على استمرار بذل الجهد ليتواصل نجاح قلعة الفنون الجادة فى مصر وذلك بعد أن انتهت مهمته كرئيس لدار الأوبرا المصرية.

وقال في كلمته: “اليوم أتممت مهمتي وأنهيت عملي كرئيس لدار الأوبرا المصرية بعد خمس سنوات من الجهد والعمل مع زملائي الفنانين والعاملين والإداريين ولا يسعني في هذا اليوم إلا أن أتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر والامتنان فكنتم مصدر الإلهام والنجاح والارتقاء كنتم خير معين في مسيرتي كنتم الأمل المعطاء، وشكراً لأنكم ذخراً استندت عليه طيلة السنوات الماضية، إليكم جميعاً التحية والتقدير والإجلال على ما قدمتوه من إنجازات من أجل هذا الوطن والشكر على الجهود والروح المعطاءة والإخلاص في العمل التي لم تبخلوا بها لحظة من أجل رفعة هذا المكان البراق الرائع بيتنا دار الأوبرا المصرية والذي ساهمتم جميعا بجهودكم في صناعة حاضرة و تاريخه وأسستم لمستقبله”.

وأضاف: "أتمنى من الله أن تسير دار الأوبرا المصرية نحو الأفضل دائما وأتمنى لكم مزيدا من الإبداع والتقدم والرقي ووصيتي لكم حافظوا على هذا الصرح العريق الذي أصبح أيقونة فنية مصرية عالمية بفضل جهودكم على مدار 34 عاماً وسلموا شعلة النجاح والتطور للأجيال القادمة وليقف الجميع صفاً واحداً لاستكمال مسيرة الإبداع الراقي".

مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأوبرا دار الاوبرا الدكتور مجدي صابر الابداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟