طرح كليب «مصر هي أمي» للسوبرانو فاطمة سعيد

طرحت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، فيديو كليب أغنية "مصر هي أمي" في نسخته الأصلية، والذي يعد أول فيديو كليب لها، بعد أدائها المُبهر للأغنية في شكلها الأوبرالي الجديد بحفل المتحف المصري الكبير الشهر الماضي.

تم تصوير الفيديو كليب، بالمتحف المصري الكبير، وهو من إخراج محمد الألفي، وتوزيع موسيقى للفنان العالمي جيمس ويتبورن، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وتعد أغنية "مصر هي أمي" من الأغاني الوطنية الأصيلة التي علقت بأذهان الجماهير منذ الوهلة الأولى عندما تغنى بها الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم " فيفا زلاطا" والذي عرض عام 1976، كما تغنت بها الفنانة عفاف راضي، وعادت فاطمة سعيد لتكون ثالث من يعيد علينا غناء الأغنية في شكلها الجديد لتضفي أجواءً مختلفة، والأغنية من أعمال عمالقة الفن فهي ألحان كمال الطويل وكلمات عبد الوهاب محمد.

وكانت فاطمة سعيد غنت أغنية فؤاد المهندس "مصر هي أمي" بطريقتها الخاصة، أثناء حفلها الأخير، والذي كان أول حفل جماهيري ضخم يقام في المتحف الكبير في ساحة رمسيس الثاني، ، بقيادة المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وذلك في إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا.

ولاقى الحفل نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيريا منقطع النظير، حيث تفاعل الجمهور الذي حرص على حضور الحفل بالتصفيق مع الأغنية، كما تفاعلت “فاطمة” مع الجمهور وبدأت ترقص بالعصا على تصفيق الجمهور، أثناء غنائها مقطع “عشة جنب نيلها جنب نيلها تسوى ألف قصر، ادونى عصاية ارقص رقص مصر”، وسط حالة من البهجة والسعادة.

كما حرصت "فاطمة" خلال الحفل على تقديم مجموعة من الأغانى التي تنوعت بين الكلاسيكية والموسيقى الشرقية، فيما لفتت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة، والتي ارتدت على إثرها فستانًا باللون الذهبى وهو يرمز إلى إله الشمس الذي لطالما اشتهرت به مصر القديمة، وقرنته بإكسسوارات تجمع بين اللون الذهبى والأخضر.