بالتعاون مع الجيزة.. «مياه الشرب» تطلق حملات للتوعية بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأوضح بدوي أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ حملات للتوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، شملت مراكز ومدن "أوسيم، والوراق، وكرداسة، وأبوالنمرس، ومنشأة القناطر".

وأشار إلى أن تلك الحملات تستهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات المواطن تجاه المياه، وتوعية وحث المواطنين بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، لافتاً إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية للمواطنين.

وتابع رئيس مياه الجيزة أنه تم تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد المياه، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى.

كما نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة عليان بمركز الصف، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

واستعرض المهندس منصور بدوي الأنشطة التوعوية المنفذة بالقافلة، والتي بدأت بعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، واستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملات لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل عددا من الرسائل لتوعية المواطنين.

وأشار رئيس مياه الجيزة إلى قيام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وتزامناً مع القافلة الطبية بقرية الكريمات بمركز أطفيح، شارك فريق التوعية بالعديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية للمواطنين بالقرية، تناولت التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه، وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوى، ودور المشروعات القومية في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.