«الغزل والنسيج» تفتتح دورتها التدريبية الثامنة.. وعبدالفتاح إبراهيم: 2023 عام التدريب والتثقيف

افتتحت اليوم الثلاثاء النقابة العاملة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج وكبس القطن برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة القطن والغزل والنسيج والملابس، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، فعاليات الدورة التدريبية التي خصصتها للعاملين حول قانون النقابات العمالية بهدف تمكين الأعضاء النقابيين من معرفة مفهوم الحرية النقابية ما بين الحقوق والواجبات، والضمانات القانونية لحرية العمل النقابي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، والآليات المعززة لحماية هذا الحق على المستوى الوطني والدولي، والتعريف بالحقوق المقررة بقانون التأمينات، وما هي اللائحة التنفيذيه للقانون، وما الفرق بين الحقوق والواجبات، بهدف تمكين الأعضاء النقابيين من التعرف على القانون بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من الدفاع عن مكتسباتهم.

‎وقال عبد الفتاح إبراهيم إن النقابة العامة أطلقت على عام 2023 عام التدرييب حرصا منها على تثقيف عمالها، كما تحرص على تنظيم العديد من الورش والندوات بشكل دوري للعاملين في الغزل والنسيج بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.

‎وأضاف: استهدفنا على مدار السنوات الماضية إنشاء وتطوير مراكز التدريب في القاهرة والمحافظات، والتي جاءت ضمن خطة واستراتيجية هدفها الأساسي هو بناء عامل عصري، يمتلك من الوعي ما يكفي تجاه استقرار وطنه، والمعرفة بحقوقه وواجباته.

وتابع رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن العامل المصري يقف خلف القيادة السياسية في مسيرة التنمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأزمات الإقتصادية، والتي أثرت على أغلب دول العالم وفي القلب منها مصر بكل تأكيد، وطالب اللجان النقابية بضرورة تنفيذ لقاءات توعوية من شأنها أن تعزز العمل النقابي وفق الأسس الصحيحة والديمقراطية.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المنعقدة بمقر النقابة العامة، والتي انطلقت في الفترة بين الإثنين 6 إلى 9 فبراير، بحضور منى القصبي نائب رئيس النقابة، إيهاب البلبيسي الأمين العام للنقابة، جمال إدريس أمين الصندوق، محمد حسن موافي نائب رئيس النقابه العامه، محمد الصاوي عضو مجلس الادارة، هاني محمد السيد عيسي عضو مجلس إدارة.

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