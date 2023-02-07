8 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» بالعبور

أصيب 8 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بلبيس السلام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس السلام اتجاه الخانكة، بمنطقة تابعة لمدينة العبور.



وعلى الفور انتقل ضباط مرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، ونقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.