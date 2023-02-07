المنوفية تنظم الاحتفال السنوي الـ25 بيوم الوفاء بالديوان العام

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتورة شادن معاوية حنفي رئيس جامعة مدينة السادات، المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق، اللواء فؤاد سعد الدين، اللواء مهندس سامي عمارة محافظ المنوفية السابق، الدكتور أحمد شيرين فوزي، اللواء سعيد عباس محافظي المنوفية السابقين، واللواء علي محمد علي سكرتير عام مساعد سابق لمحافظة المنوفية، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات جمعية المساعي المشكورة بالعيد السنوي الـ25 بيوم "الوفاء والجزاء" والذي تنظمه الجمعية بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية بشبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة المنوفية.

ورحب المحافظ بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بالعيد السنوي الـ25 بيوم الجزاء والوفاء لجمعية المساعي المشكورة والذي يُعد تعبيراً عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده فى نشر التعليم و الثقافة بالمحافظة.

وأشار إلى أن جمعية المساعي المشكورة تُعد صرحاً شامخاً من صروح العمل الأهلي والتطوعي بما تقدمه من أنشطة مختلفة علي مدى تاريخ المحافظة، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات التي من شأنها غرس القيم النبيلة وتعزيز روح الولاء.