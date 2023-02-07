تضامن مطروح: بدء اختيار أصناف «كرتونة رمضان 2023»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في مطروح أنها بدأت من الآن تجهيز وتعبئة كراتين رمضان وذلك مع حلول شهر رجب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف على أهالي القرى الأكثر احتياجاً.

وأكدت فاطمة أنور، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، أنه من الآن واستعداداً لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وأشارت إلى أن هذا العام تسعى المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين بالمدن والقرى النائية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة .

وتابع أن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزن 12 كيلوجراما تحتوي على ( 2 كيلو أرز – 3كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام تحتوى على (5كيلو أرز – 5كيلو مكرونه – 5كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان مشيرا الي أن التوزيع سيشمل جميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع مئات الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية .

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