البرلمان العربي يطلق مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت

يعقد البرلمان العربي، السبت المقبل، مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

ويناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي" ، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العربي كان قد وافق في مؤتمره الرابع، الذي عقد في فبراير الماضي ، بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية على إقرار وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وتم رفعها لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين، التي عقدت في الجزائر.

وتضمنت الوثيقة ثوابت ومحددات الموقف العربي تجاه أربع عشرة قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها الأمة العربية، وهي القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي، وشملت: (الأزمة اليمنية، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والأزمة السودانية، والأزمة الصومالية، والأزمة اللبنانية)، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما شملت الوثيقة على مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية، وتمكين الشباب العربي، والبطالة في العالم العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.