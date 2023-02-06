البرلمان العربي يطالب بضرورة سن تشريعات داعمة لحقوق المرأة

شاركت النائب شادية الجمل عضو البرلمان العربي، نيابة عن رئيس البرلمان العربي، في أعمال الندوة التي نظمتها منظمة المرأة العربية تحت عنوان "المرأة العربية، والثقافة المجتمعية: نحو رؤية جديدة لصورة وأدوار النساء"، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2023.

واستعرضت الندوة التي ترأستها الدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية- عدد من المحاور الهامة، أبرزها محور خاص بمراجعة وتفكيك مصادر الثقافة المجتمعية الراهنة في نظرتها لصورة وأدوار النساء، كما ناقشت الندوة محور خاص بالإعلام ودوره في التأثير على الثقافة المجتمعية إزاء المرأة، وتضمن المحور الثالث دور الدولة والمؤسسات الإقليمية في دفع عملية التغيير الثقافي لصالح المرأة.

واستعرضت النائب شادية الجمل خلال الندوة الجهود البناءة والحثيثة التي يبذلها البرلمان العربي لدعم المرأة بالمنطقة العربية، والنهوض بها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن المرأة ستظل ركيزة أساسية من ركائز المستقبل بالمنطقة، والاهتمام بها تعليمياً وصحياً واجتماعياً أصبح ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات العربية.

وطالبت "الجمل" بضرورة سن التشريعات والقوانين الداعمة والمساندة لحقوق المرأة فضلا عن الاهتمام بالمحتوى الإعلامي المقدم عن المرأة، وضرورة تطعيمه بنماذج مشرفة يحتذى بها.