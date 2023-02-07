الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية ومدن القناة وشمال الوجه البحرى وسيناء وجنوب الوجه البحرى.

ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، كامل البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

القاهرة والوجه البحرى 16- 9  

السواحل الشمالية 16- 10

جنوب سيناء 20- 12 

شمال الصعيد 17- 4

جنوب الصعيد 19- 8

توقعات الطقس غدًا الأربعاء 8 فبراير 2023 

تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يظهر نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى 16- 9 

السواحل الشمالية 16- 11

جنوب سيناء 20- 13 

شمال الصعيد 17- 5

جنوب الصعيد 20- 9

توقعات الطقس يوم الخميس المقبل 9 فبراير 2023:

تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى 17- 10 

السواحل الشمالية 17- 12

جنوب سيناء 21- 14 

شمال الصعيد 18- 7

جنوب الصعيد 22- 10

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الطقس القاهرة

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